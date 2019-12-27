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"Рупор" российского МИД Мария Захарова оконфузилась на корпоративе странным танцем (видео)

10:46, 27 декабря 2019
Русский міръ
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Мария Захарова / REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с новогоднего корпоратива.

На размещенном в социальной сети видео Захарова под живую музыку танцует рок-н-ролл вместе со своим коллегой.

 «Ударно работаем - ударно отдыхаем!», - написала под роликом Захарова.

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Теги: #Россия#Захарова#Мария Захарова