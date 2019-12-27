"Рупор" российского МИД Мария Захарова оконфузилась на корпоративе странным танцем (видео)
10:46, 27 декабря 2019Русский міръ
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На размещенном в социальной сети видео Захарова под живую музыку танцует рок-н-ролл вместе со своим коллегой.
Мария Захарова / REUTERS
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с новогоднего корпоратива.
На размещенном в социальной сети видео Захарова под живую музыку танцует рок-н-ролл вместе со своим коллегой.
«Ударно работаем - ударно отдыхаем!», - написала под роликом Захарова.
Захарова на корпоративе
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