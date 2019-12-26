В России силовики вывезли в неизвестном направлении журналистку, написавшую материал о боевиках на Донбассе

Адвокат журналистки не знает, куда ему направляться для участия в допросе.

Сотрудники СК Краснодарского края РФ и спецназовцы СОБР устроили обыски в московской квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Женщину вывезли в неизвестном направлении.

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Об этом говорится в заявлении редакции «Новой газеты». Обыски проходили с 6 до 10 утра.

«Это связано с материалами, которые были опубликованы в «Новой газете» и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды», – заявили в редакции.

В газете отметили, что всегда сотрудничают с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений.

«В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», – указали журналисты.

Адвокат Полухиной Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе.

Редакция потребовала немедленно сообщить, где удерживают женщину и допустить к ней адвоката.

«Пока все это похоже на похищение», – заключили в газете.

Как сообщает «Медуза», Юлия Полухина первой сообщила об арестах участников организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), которые стали фигурантами уголовного дела. «Енотов» набирали из бывших участников войны с Украиной на Донбассе.

Напомним, в России сотрудников ФСБ обвиняют в создании преступной группировки ЕНОТ из сторонников «русского мира» – участников войны на Донбассе.

По версии следствия, эта банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии.