Сотрудники ФСБ собрали в России банду "енотов" из бывших боевиков "ЛНР-ДНР" – СМИ

Организованная группировка ЕНОТ использовалась силовиками для «отжима» контрабандной электроники.

В России сотрудников ФСБ обвиняют в создании преступной группировки из сторонников «русского мира» – участников войны на Донбассе.

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Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на материалы уголовного дела. По версии следствия, эта банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии.

Так, в декабре 2016 года сотрудники ФСБ провели рейд против группировки контрабандистов дорогой электроники. Обыском эти действия считаться не могли, потому что уголовного дела против контрабандистов еще не было.

Силовую поддержку ФСБшникам оказывали вооруженные люди в камуфляже и масках – представители организации «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). «Енотов» набирали из бывших участников войны с Украиной на Донбассе.

Отмечается, что часть техники стоимостью в 27 миллионов рублей изъяли; еще часть была похищена сотрудниками ФСБ и их добровольными помощниками.

В ходе расследования сотрудникам ФСБ удалось выйти на сведения о возможном отмывании в этой схеме денег с похищенных хакерами банковских карт. По расчётам журналистов, речь идет о миллионах долларов.

Когда в октябре 2017 года в разработку сотрудников ФСБ с участием «енотов» попал некий человек, который «занимается противоправной деятельностью, связанной с финансами и получением мошенническим способом больших сумм денег», против самих оперативников началась внутренняя проверка. Они прекратили все контакты с ЕНОТ.

Оставшиеся без покровителей члены ЕНОТ попали в разработку сотрудников Управления по защите конституционного строя ФСБ. Двое участников организации были задержаны.

За полтора года на основании показаний задержанных дело разрослось до 11 подозреваемых в создании банды и преступного сообщества, под руководством оперативников ФСБ. При этом дело о контрабанде смартфонов и возможном отмывании хакерских денег закончилось небольшими штрафами и возвратом изъятого имущества.

Тем не менее, для арестованных в октябре 2019 года по подозрению в руководстве преступным сообществом сотрудников ФСБ ситуация вскоре тоже стала меняться к лучшему — их отпустили, несмотря на наличие дела по статье УК, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.

В итоге в СИЗО по тяжким обвинениям остались только сторонники "Новороссии", помогавшие сотрудникам ФСБ, и боец спецназа ГРУ, сопровождавший «енотов» на Донбассе.