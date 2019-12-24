В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину
В Кремле заявили, что в курсе истории с увольнением журналистки телерадиокомпании "Ямал-Регион" Алисы Яровской, задавшей вопрос президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".
По его словам, произошедшее - это внутреннее дело редакции.
"Мы видели эти сообщения, мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение - уволилась ли она сама или она была уволена, но в данном случае это скорее дело редакции", - сказал Песков. И отметил, что "никаких других объяснений от этой журналистки" в СМИ не было.
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При этом Песков подчеркнул, что на пресс-конференции Путина "задавались любые вопросы и на любые вопросы президент давал свои ответы".
Как сообщал УНИАН, возможной причиной увольнения стало недовольство вопросом со стороны местной власти.