В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину

Песков назвал это внутренним делом редакции.

В Кремле заявили, что в курсе истории с увольнением журналистки телерадиокомпании "Ямал-Регион" Алисы Яровской, задавшей вопрос президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 19 декабря.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

По его словам, произошедшее - это внутреннее дело редакции.

"Мы видели эти сообщения, мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение - уволилась ли она сама или она была уволена, но в данном случае это скорее дело редакции", - сказал Песков. И отметил, что "никаких других объяснений от этой журналистки" в СМИ не было.

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При этом Песков подчеркнул, что на пресс-конференции Путина "задавались любые вопросы и на любые вопросы президент давал свои ответы".

Как сообщал УНИАН, возможной причиной увольнения стало недовольство вопросом со стороны местной власти.