Самая грустная вечеринка в мире: в Красноярске аниматоры регулярно танцуют перед пустой площадкой (видео)

Аниматоры в косютмах животных старательно отрабатывают свою программу в полном одиночестве.

В российском Красноярске аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки по вечерам танцуют на сцене под музыку перед совершенно пустой площадкой.

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Об этом сообщает TJournal со ссылкой на свидетельства очевидцев в соцсетях. Пользователи называют эти акции «самыми грустными вечеринками» и выкладывают видео.

«Самые грустные вечеринки в городе проходят в Парке Универсиады. Там каждый вечер с 18:00 до 22:00 аниматоры танцуют в полном одиночестве», – говорится в одной из публикаций VK-сообщества «Я живу в Красноярске».

В комментариях местные жители пообещали прийти на ближайшую такую вечеринку, чтобы поддержать выступающих.

В разговоре с «Говорит Москва» местный житель Андрей рассказал, что эта «вечеринка» проходит по выходным. Он пояснил, что площадку фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию установили в парке, который после Универсиады превратился «большую заброшку».

«Установили там сцену с экраном для показов трансляций с чемпионата, пригласили аниматоров для развлечения публики. Вот только публика туда не пришла. Тем не менее, аниматоры в субботу и воскресение старательно отрабатывали свою программу перед пустой площадкой и редкими случайно проходящим мимо прохожими», – отметил он.

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