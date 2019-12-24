В оккупированном Крыму ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в госизмене - росСМИ

Рассмотренный судом материал не имел гриф секретности, но судебное заседание проходило в закрытом режиме.

ФСБ России задержала в оккупированном Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, которого подозревают в госизмене. Мужчину этапировали в Москву на следственные действия.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Суд Москвы уже продлил содержание под стражей россиянину на три месяца по статье 275 УКРФ. По словам представителя суда, рассмотренный судом материал не имел гриф секретности, но судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма побережье Черного моря начали стремительно застраиваться новыми особняками высокопоставленных чиновников России. Оккупационная власть запрещает местным жителям гулять поблизости в горах и снимать прилегающую территорию на камеры.