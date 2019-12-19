А как тебе такое, Илон Маск: россияне сделали свой Cybertruck (фото)

Россияне предположили, что автомобиль Маска на самом деле построили блогеры из РФ, взяв за основу ВАЗ-2106.

На улицах Москвы (Россия) прохожие заметили новый автомобиль Илона Маска Tesla Cybertruck с российскими номерами, который еще не поступил в продажу. Пользователи сети предполагают, что известный пикап сделали с советского ВАЗ.

Об этом пишет Medialeaks.

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Дизайн российского пикапа почти не отличается от оригинала. Впрочем, московский Cybertruck выдают слишком маленькие колеса.

Россияне предположили, что автомобиль Маска на самом деле построили блогеры из РФ, взяв за основу ВАЗ-2106. Сами же ютюберы информацию пока не подтвердили.

Единственный экземпляр оригинального Tesla Cybertruck заметили пока только в Лос-Анджелес. За рулем которого находился сам разработчик.

Как ранее сообщал УНИАН, электропикап Tesla Cybertruck Илон Маск представил в ноябре этого года. Как заявил сам глава Tesla, кузов модели выполнен из материалов, которые применяются для производства ракет SpaceX.