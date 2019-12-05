Сделано в колонии: в России откроют первый тюремный шоурум

Цены обещают ниже рыночных, а вход свободным.

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В Екатеринбурге в 2020 году откроется торговый центр с продуктами и товарами, произведенными в тюрьме.

Об этом сообщает местное издание 66.ru.

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В магазине будут продавать мебель, одежду и продукты «без химикатов», которые производят в свердловских колониях.

По словам представителя ГУФСИН Александра Левченко, а первом этаже здания откроют торговый зал с одеждой и мебелью, кафе и пункт выдачи заказов. Возможно, там начнут продавать продукты, которые производят колонии в Свердловской области. Руководство ГУФСИН планирует нанять сотрудников, а вход сделать свободным.

ТЦ рассчитан на горожан, туристов и болельщиков. Последним будут продавать прохладительные напитки, лимонад, чай. «Иногда десятки тысяч болельщиков идут на стадион, [могут и к нам зайти]. Туристы ходят вокруг постоянно», - заявил Левченко.

Цены в ГУФСИН обещают ниже, чем в рознице, — говядину и кролика за 280 рублей/килограмм, копченый рулет — 450 рублей, творог за 180 рублей, соленые огурцы — 160 рублей за трехлитровую банку. Пока такие цены действуют для сотрудников ГУФСИН. По мнению Левченко, наценку сделают не больше, чем на рынке. Все товары промаркируют — например, «Сделано в ФКУ «ИК-10» и так далее. Заказать их можно будет онлайн.

Название магазина «не должно отпугнуть» покупателей. «За решеткой» он называться не будет. Название выберем утилитарное», — заявил Левченко.