В России у двухлетнего ребенка нашли наркотики в крови
Следователи проводят проверку по факту сообщений в СМИ, согласно которым в крови двухлетнего мальчика были обнаружены следы наркотического вещества.
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Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
По информации агентства «Москва», ребенок из Волоколамска проходил лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Владимирского. Врачи обнаружили в его анализах следы каннабиноидов.
По словам родителей, их сын съел неизвестное вещество в подъезде дома.
По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщал УНИАН, трехлетняя девочка из России была доставлена в больницу в критическом состоянии после отравления наркотиками на Ибице.