В России у двухлетнего ребенка нашли наркотики в крови

По словам родителей, их сын съел неизвестное вещество, когда находился в подъезде дома.

Следователи проводят проверку по факту сообщений в СМИ, согласно которым в крови двухлетнего мальчика были обнаружены следы наркотического вещества.

Читайте такжеВ России 90-летнего профессора осудили за хранение конопли для рыбалки

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

По информации агентства «Москва», ребенок из Волоколамска проходил лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Владимирского. Врачи обнаружили в его анализах следы каннабиноидов.

По словам родителей, их сын съел неизвестное вещество в подъезде дома.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, трехлетняя девочка из России была доставлена в больницу в критическом состоянии после отравления наркотиками на Ибице.