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На Ибице трехлетняя россиянка отравилась наркотиками

12:52, 19 июля 2019
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает издание Diario de Ibiza.

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По данным издания, на острове девочка находится на отдыхе вместе со своей семьей. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, она была доставлена в одну из больниц города Пальма-де-Майорка.

Как сообщил телеканал IB3, родители ребенка рассказали медикам, что таблетки девочка нашла "на полу" в доме, в котором они остановились. Сколько их было - не известно.

Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной. Его удалось спасти.

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Теги: #Россия#наркотики