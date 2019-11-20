Обрадовались открытию: в Хабаровске посетители разгромили мебель и унитазы в новом торговом центре

После произошедшего руководство ТРЦ решило ввести face-контроль.

В Хабаровске на протяжении нескольких дней шел процесс открытия крупнейшего в регионе ТРЦ "Броско Молл". В результате, в торговом центре посетители успели разгромить мебель и унитазы.

В ближайшее время в торговом центре введут face-контроль для посетителей. Об этом сообщает DVHAB.RU.

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По данным издания, открытие "Броско Молл" длилось четыре дня. За это время объект посетили тысячи хабаровчан. Оказалось, что за несколько первых дней работы ТРЦ были сломаны множество туалетов, вынесены двери и разгромлено арт-пространство "Коммуна" – место для лекций и конференций.

— Хотелось, чтобы люди не выламывали ногами унитазы, не прыгали на крышках и не выбивали двери туалетных кабинок. Мы были готовы к повреждениям, но обидно видеть намеренный вандализм. Объект новый и ожидаемый людьми, а тут такое. Но это не зависит от города или страны — везде есть люди, которые могут что-то сломать. Мы будет ремонтировать и надеяться, что у тех, кто это делает, закончатся силы. А сейчас у нас уже работают несколько отрядов полиции. Кроме того, функционирует современная система видеонаблюдения, позволяющая распознавать лица нарушителей. Их мы в будущем не будем пускать. Это же и вопрос безопасности для других посетителей, — рассказало руководство торгового центра.