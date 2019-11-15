В России запретили посуточную аренду квартир

В РФ, согласно документу, также запрещается размещать в жилых помещениях промышленные производства и гостиницы.

Посуточная аренда квартир в России попала под запрет.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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В документе говорится о том, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Сдавать квартиру в долгосрочную аренду хозяин по-прежнему имеет право.

Также, согласно документу, запрещается размещать в жилых помещениях промышленные производства и гостиницы. Заниматься профессиональной деятельностью или предпринимательством в съемной квартире можно, но с оговоркой, что это не помешает соседям.

В тексте прямо не говорится о том, что хозяева квартир не смогут сдавать жилье в суточную аренду.

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.