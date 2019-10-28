В Украине и США россияне видят потенциальную военную угрозу для России – опрос

Увеличилось количество россиян, которые считают напряженными отношения с Украиной.

53% опрошенных россиян считают, что ключевым потенциальным источником военного нападения являются Соединенные Штаты, 26% назвали Украину, еще 7% – Китай.

Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Кроме того, россияне, как и раньше, считают, что наиболее напряженные отношения у России с США (67%), выросло количество тех, кто считает таковыми отношения с Украиной (53%). В топ-3 самых враждебных стран также вошла Великобритания (25%).

В то же время самым большим другом 45% россияне назвали Китай, 30% – Беларусь, 21% – Казахстан. Уменьшилась доля сторонников Сирии (13%).

По сравнению с 2018 годом увеличилось количество респондентов, которые считают дружественными отношения с Францией – 10% и Германии – 9%.

Как сообщал УНИАН, как свидетельствуют результаты совместного исследования Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", более 50% украинцев хорошо относятся к России.