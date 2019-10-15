Более 50% украинцев хорошо относятся к России - опрос

Как показал опрос Киевского международного института социологии, плохо или очень плохо относятся к РФ 35% граждан Украины.

Более 50% украинцев хорошо относятся к России.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам совместного исследования Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

«В Украине в сентябре 2019 года хорошо и очень хорошо относились к России 54% украинцев, плохо или очень плохо - 35%, 12% не определились», - говорится в документе.

В пресс-релизе отмечается, что за весь период наблюдений (с 2008 по 2019) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине, однако в сентябре 2019 года, впервые за годы мониторинга, было зафиксировано, что число тех, кто хорошо относится в России к Украине больше, чем в Украине к России - 56%.

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«Плохо или очень плохо к Украине относятся 31% опрошенных, то есть сейчас россияне несколько лучше относятся к Украине, чем украинцы к России (56% в сравнении с 54%, разница небольшая, в 2 процентных пункта)», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечается, что по сравнению с сентябрем 2018 года, то есть за год, уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) вырос на 2 процентных пункта - с 88% до 90%. Поэтому общая тенденция сохраняется: 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.

«В России, по сравнению с сентябрем 2018 года, существенно уменьшилось число желающих закрытых границ с Украиной (с 32% до 23%), противоположная ситуация с независимостью без границ и таможен - за год число увеличилось на 9 процентных пунктов (с 45% до 54%). Также увеличилось, но не существенно, число желающих объединиться в одну страну (было 16%, стало 19%)», - говорится в пресс-релизе.

КМИС с 6 по 16 сентября 2019 года провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью были опрошены 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, опрошен 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 26 сентября - 2 октября 2019 года. Опрос проведен в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% - для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% - для показателей, близких к 10%/90%; и 1,5% - для показателей, близких к 5%/95%.