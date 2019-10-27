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Выколола глаза: в РФ женщина из ревности к мужу искалечила собственного 5-месячного ребенка

18:55, 27 октября 2019
Русский міръ
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Женщина отыгралась на ребенке после ссоры с мужем / фото Flickr

Ужасный случай произошел накануне, 26 октября, в селе Таштып, сообщает НТВ.

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По предварительной версии, женщина поссорилась с мужем. Затем из ревности к мужу она пыталась выколоть глаза 5-месячному младенцу.

В настоящее время пострадавший ребенок находится в больнице. Смогут ли врачи сохранить малышу зрение, не сообщается. Его мать задержали.

Как сообщал УНИАН, в российском Ижевске несовершеннолетняя девочка прыгнула с балкона третьего этажа, спасаясь от отчима, который попытался ее изнасиловать. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы.

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Теги: #ребенок#Россия#Росія