Щупальцы Кремля: борщ стал орудием российской пропаганды – BBC

В посте в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России, говорилось, что борщ - это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ.

Заявления российского министерства иностранных дел о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду.

Об этом во вторник, 15 октября, пишет BBC.

Автор публикации обратил внимание на твит, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. В посте, опубликованном в мае 2019 года, говорилось, что борщ - это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ.

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«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», - пишет агентство.

Как заявил «Би-би-си» ныне живущий в Лондоне аналитик по политическим и экономическим рискам белорусского происхождения Алекс Кокчаров, подобные заявления российского МИД являются «очередной попыткой культурной апроприации со стороны Москвы».

Подобную точку зрению имеет и эксперт агентства Олеся Лев, шеф-повар располагающегося в Нью-Йорке украинского ресторана Veselka.

«Да, русские заявляют, что это их блюдо. Однако это то блюдо, которое они получили за счет оккупации», - подчеркнула она.

По ее словам, борщ утвердился в коллективном сознании в качестве блюда именно русской кухни в основном благодаря усилиям Кремля, в частности - советского лидера Иосифа Сталина.