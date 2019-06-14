Борщ, блины и салат: топ-3 блюда для праздничного стола на Троицу (видео)

16 июня православные христиане отмечают Троицу.

На Троицу, или как в народе называют зеленые святки, соответственно должны быть зеленые блюда.

Шпинатные блины с грибами

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Прежде всего выдавим сок из листьев шпината для приготовления теста. Берем 2 яйца, добавляем 2 ч.л сахара и 1 ч.л соли и все хорошо смешиваем. Затем добавляем 100 мл сливок и ранее приготовленный сок шпината. Добавляем 200 г муки и 1/2 ч.л. разрыхлителя. Тесто готово – жарим блины.

Для начинки берем 1 луковицу - мелко ее нарезаем и поджариваем на сковороде. Затем нарезаем 300 г шампиньонов и высыпаем на сковородку, где жарится лук. В начинку добавляем соль, перец по вкусу. Когда лук и шампиньоны поджарились, добавляем 100 г сливок. Остывшую начинку кладем в блин и заворачиваем.

Зеленый борщ с яйцом

Берем 400 г мяса, режем на кусочки и заливаем холодной водой. Довести до кипения, собрать пену и варить до почти полной готовности. Картофель почистить, нарезать кубиками и добавить в бульон. Также по желанию можно сделать зажарку из морковки. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень. Приправить солью и перцем по вкусу, также можно добавить лавровый лист. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

Салат из молодой капусты и редиски

Капусту, редиску, огурцы и зелень промыть и обсушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить все в миску и добавить соль, перец по вкусу. Заправить оливковым маслом и хорошо перемешать.

Напомним, в июне украинцев ждут дополнительные выходные: 17 июня, понедельник, в честь Троицы, который приходится на воскресенье, 16-е число.