Заслуженного тренера России обвинили в изнасиловании ребенка

Мужчина насиловал мальчика с 2017 года, регулярно ему угрожая.

Заслуженного тренера России по боевым искусствам со Светогорска Виктора Пестова обвинили в изнасиловании 14-летнего парня.

Об этом говорится в телеграмм-канале Mash на Мойке.

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Сообщается, что о сексуальных домогательствах и периодических изнасилованиях в полицию заявил сам потерпевший.

По словам подростка, сексуальное насилие продолжалось с июля 2017 года по март 2019 года. При этом мужчина постоянно угрожал ребенку.

Правоохранители уже обыскали квартиру тренера, изъяв ноутбук, смартфон, две флешки, тетрадь с записями и фаллоимитатор.

Отмечается, что Пестов работает тренером 27 лет. За это время он стал мастером-международником, имеет награды, является помощником депутата и почетным членом партии ЛДПР.

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