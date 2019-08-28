Ситуацию передергиваете: в Кремле не хотят связывать изнасилование 17-летней с полицейскими

Пресс-секретарь Путина считает, что "преступления совершают, если это доказано судом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "не надо связывать" случай с изнасилованием тремя полицейскими 17-летней девушки непосредственно с полицейскими.

Об этом Песков сказал в комментарии Медузе.

Читайте такжеБить дубинками по 60 тысяч рублей: "Росгвардия" в интернете ищет бойцов для подавления митингов (видео)

"Я не склонен таким образом ставить вопрос. Я считаю, что вы передергиваете ситуацию. Упомянутые вами случаи изнасилования абсолютно недопустимы, отвратительны. Но не надо это связывать с полицейскими", – обратился он к журналистам.

Песков считает, что"преступления совершают, если это доказано судом".

"Мы с вами не можем объективно говорить, угрожали ли они, чем угрожали и обстоятельства произошедшего", – добавил пресс-секретарь Путина, предложив "дождаться результатов" дела.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку, вместо того, чтобы задержать ее за секс с парнем на пляже.

После изнасилования, полицейские вернули девушку в спортивно-оздоровительный комплекс "Волейград", где проходят сборы его команды по волейболу. Пострадавшая рассказала обо всем своему тренеру, который обратился в правоохранительные органы.

Против полицейских возбудили уголовное дело. Подозреваемых освободили. Двое фигурантов находились в Анапе в командировке.