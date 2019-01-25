В Москве подожгли школьника

Подростка госпитализировали с ожогами 3-4 степени.

Неизвестные подожгли подростка на западе Москвы, он госпитализирован с ожогами 98% тела.

Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах. "От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.

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По факту происшествия проводится проверка.

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