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В Москве подожгли школьника

12:46, 25 января 2019
Русский міръ
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По факту происшествия проводится проверка / фото УНИАН

Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах. "От дома по улице Берзарина госпитализирован в реанимацию 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени 98% тела. Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.

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По факту происшествия проводится проверка.

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Теги: #Россия#школьник