В Новосибирске православные радикалы оскорбились футболкой россиянина и заставили его раздеться

Оскорбленный верующий хотел написать на молодого человека заявление в полицию.

В российском Новосибирске православные активисты отчитались о том, как заставили молодого местного жителя снять футболку, которая их оскорбляла.

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Соответствующее сообщение опубликовано в группе «Сорок сороков/Новосибирск» соцсети «Вконтакте».

«Сегодня в районе метро Площадь Маркса молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братом из Движения Сорок сороков (Новосибирск) согласился снять футболку с карикатурой на святого. Хорошо, с собой у него была еще джинсовая накидка — если бы поехал с голым торсом — мог бы замерзнуть», — указано в сообщении.

К публикации прилагается фото самой футболки, никакой явной религиозной символики на ней нет. Какого именно святого высмеивает «карикатура», не уточняется.

Полиция подтвердила местному изданию «Тайга.Инфо», что на площади Маркса к сотрудникам МВД обратился гражданин, заявивший, что футболка, в которую был одет стоявший неподалеку парень, оскорбляет его чувства верующего. Он хотел написать на него заявление.

«Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился», — рассказали в полиции.

Молодой человек, на которого мужчина хотел написать заявление, забрал майку с собой.

Отмечается, что «Движение Сорок сороков» (ДСС) создано в 2013 году. Его инициаторами называют музыканта Андрея Кормухина и мастера спорта по боксу Владимира Носова.

Активисты ДСС нападали на защитников парка «Торфяники» в Москве и травмировали помощника депутата Госдумы. кроме того, они поддерживали вырубку сквера в центре Екатеринбурга под строительство храма.