Россиянин отправил маму в театр на "Царя Эдипа" и убил ее

Отношения между ними были напряженными, и женщина постоянно критиковала сына.

В Москве суд приговорил к девяти годам лишения свободы 32-летнего местного жителя, который отправил маму в театр на «Царя Эдипа», после чего жестоко убил ее.

Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета России.

Мужчина по имени Максим был руководителем в финансовой организации и жил в достатке. Его мать Людмила проживала отдельно в квартире на улице Байкальская.

Читайте также80-летняя россиянка оказалась серийным убийцей

Отношения между ними были напряженными, и женщина постоянно критиковала сына. В знак примирения он помогал ей финансово и отправлял на отдых за границу.

После очередного конфликта, когда Людмила поссорилась с невесткой, Максим решил убить мать. В апреле 2018 года он подарил ей билет на спектакль «Царь Эдип», чтобы выманить ее из квартиры. В это время он спрятался в шкафу у женщины. Когда она вернулась домой, сын набросился на нее и нанес 30 ножевых ударов.

После убийства мужчина смыл с себя кровь и переоделся в чистую одежду, которую принес с собой. Нож и окровавленные вещи он выбросил. Через несколько дней он пришел к матери и вызвал полицию, чтобы отвести подозрения от себя, однако в ходе расследования была раскрыта его причастность к убийству.

Интересным фактом является спектакль, который выбрал мужчина перед убийством матери. Напомним, что в свое время Зигмунд Фрейд ввел в психоанализ понятие Эдипов комплекс, обозначающее бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола и амбивалентные (двойственные) чувства к родителю того же пола.

Как сообщал УНИАН, в Архангельске по подозрению в убийстве 17-летней знакомой задержаны две 16-летние девушки. Они заключены под стражу.