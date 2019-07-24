Российских школьников научат, как не спиться в жизни

«Уроки трезвости» уже проходят в некоторых школах России.

В российских школах предложили ввести уроки о профилактике алкоголизма и наркомании.

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Об этом говорится в проекте резолюции заседания внутрипартийной площадки «Единой России» «Благополучие человека», передает РИА Новости.

Ввести «уроки трезвости» в школах предложили Минпросвещения России. Как заявила координатор партплощадки Наталья Починок, такой подход по профилактике алкоголизма необходим.

Отмечается, что «уроки трезвости» уже проходят в некоторых школах в ряде регионов, проводить их помогают некоммерческие организации и родители.

Как сообщал УНИАН, в России из-за повышения акциза и минимальной розничной цены сокращаются продажи алкогольных напитков.