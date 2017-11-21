Кризис национального продукта: в России стали меньше пить водку

В России из-за повышения акциза и минимальной розничной цены сокращаются продажи алкогольных напитков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Читайте такжеВ России посетители зоопарка напали на животных

«В январе–сентябре 2017 года продажи игристых вин уменьшились на 36%, водки и ликероводочных изделий — на 23%, пива — на 14%, тихих вин — на 10%. При этом в январе–сентябре прошлого года реализация алкоголя упала лишь на 10%. В аналитическом центре при правительстве считают, что так на рынке сказалось повышение акциза и минимальной розничной цены на крепкие напитки», — сообщает издание.

Также стало известно, что у граждан появилась мода на нетипичное для России спиртное — сидр, пуаре и медовуху. Их реализация выросла более чем в три раза — до 9,7 млн декалитров.