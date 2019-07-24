Россию предупредили об угрозе "второго Чернобыля"

На заводе в Иркутской области может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

Одно из химических предприятий в Иркутской области РФ требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

Речь идет о предприятии "Усольехимпром", которое производит хлор и другие химвещества, сообщает агентство "РИА Новости".

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По словам главы Росприроднадзора, собственники выкачали из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.

"В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там - никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - пояснила глава надзорного ведомства Светлана Радионова.