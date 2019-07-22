В России горит миллион гектаров леса, люди задыхаются от смога

Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количество дыма.

В Красноярском крае и Иркутской области Российской Федерации горит примерно миллион гектаров леса, из-за чего местные жители задыхаются от смога.

Об этом говорится в сообщении местного управления МЧС РФ.

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По состоянию на 9:00 утра понедельника, 22 июля, зафиксировано сотня пожаров на 650 гектаров леса и еще 100 - неподалеку на 260 гектарах.

В Красноярском крае местные власти объявили режим "черного неба" - снижена авиационная активность, а предприятиям запрещено превышать определенный лимит выбросов в атмосферу за сутки. Местные жители утверждают, что на улице ухудшилась видимость из-за большого количества дыма.

В Новосибирской области в МЧС поступило 700 звонков с жалобами на дым из-за лесного пожара. Эксперты отмечают, что загрязняющих веществ в воздухе в регионе почти в три раза больше нормы.