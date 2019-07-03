Кассир с десятками миллионов рублей сбежала через окно от доверчивого россиянина

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сотрудница пункта обмена валюты в Москве похитила 41 миллион рублей.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московской полиции.

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"В пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами", — говорится в сообщении.

Как отмечало агентство "Москва", кассир заперла дверь изнутри, а директор с инкассаторами остались ждать на улице. Через некоторое время директор обошел здание и обнаружил, что окно пункта, выходящее во двор, открыто, а в помещении никого нет.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, злоумышленнице грозит до десяти лет колонии.