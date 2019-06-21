"Подуй и посиди": в России воспитательница проигнорировала девочку, которая сломала руку

Мама девочки рассказала, что за 40 минут с момента инцидента самочувствие Ирмы значительно ухудшилось.

В детском лагере в Перми восьмилетняя девочка, катаясь на горке, сломала руку, но воспитатель лишь посоветовала ребенку подуть на больное место.

Об этом порталу 59.ru рассказала мать пострадавшей.

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По словам женщины, после обеда она приехала забрать свою дочь Ирму из лагеря и увидела ее плачущей в коридоре. Выяснилось, что девочка скатилась с горки-трубы, после чего в нее въехал другой ребенок и сбил с ног. Ребенок почувствовал резкую боль в левой руке и побежал к воспитателю, которая посоветовала ей «подуть и посидеть на лавочке, все скоро пройдет»,

Женщина отметила, что за 40 минут с момента инцидента самочувствие Ирмы значительно ухудшилось, у нее закружилась голова. Мама с дочкой поехали в травмпункт, где у ребенка зафиксировали закрытый перелом руки.

«Когда мы попытались разобраться с руководством лагеря в обстоятельствах случившегося, нам сказали, что по записям их видеокамер не видно, что у нашего ребенка сломана рука», - рассказала женщина.

После случившегося она обратилась в прокуратуру, департамент образования Перми и Роспотребнадзор. Комиссия от администрации города уже начала проверку.

Как сообщал УНИАН, в Анапе Российской Федерации восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе.