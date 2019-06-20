Избивал заключенных под "гимн" Третьего Рейха: в РФ сотрудник ФСИН отделался условным сроком

В 2018 году на YouTube попало видео избиений, на котором слышно, что во время этого на фоне звучит знаменитый «Полет валькирий» Рихарда Вагнера.

Суд в Красноярском крае приговорил бывшего замначальника красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний к четырем годам лишения свободы условно за превышение полномочий (п. «а» ч. 3 ст.286 УК).

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Читайте такжеВ российской колонии заключенных стали кормить с лопат - началась голодовка

Речь идет о Николае Шахове, которого также лишили звания подполковника и обязали выплатить одному из пострадавших компенсацию в 40 тысяч рублей.

По версии следствия, в ноябре 2013 года подполковник был в командировке в ИК-43 Богучанского района. Шестеро заключенных отказались делать утреннюю зарядку, за что сотрудник ФСИН их избил.

В 2018 году на YouTube попало видео избиений, на котором слышно, что во время этого на фоне звучит знаменитый «Полет валькирий» Рихарда Вагнера. Стоит отметить, что Вагнер был любимым композитором Адольфа Гитлера, а "Полет валькирий" стал вскоре символом немецких люфтваффе, бомбивших под эту музыку в немецких документальных фильмах города Европы и Советского Союза.

Как сообщал УНИАН, заключенные Владимирского централа (тюрьма № 2) в России пожаловались на избиения и пытки круглосуточной музыкой.