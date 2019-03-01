Песни по кругу: в РФ зэков Владимирского централа пытают круглосуточной музыкой

По словам правозащитников, "заключенные спят под музыку, встают под музыку и пишут письма под музыку".

Заключенные Владимирского централа (тюрьма № 2) в России пожаловались на избиения и пытки круглосуточной музыкой.

Об этом «МБХ медиа» сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

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Заключенные обратились в СПЧ за помощью и с просьбой разобраться в ситуации.

«Они жаловались на три вещи. Первое-ночью и днем звучит музыка. Второе - один из них жаловался на то, что к нему применялось физическое насилие и угрозы избиения. Третье - письма, направляемые в Совет по правам человека при президенте не доходят до адресата», - рассказал Бабушкин.

По его словам, избиение заключенных происходило неоднократно.

«Музыка обычная, приятная. Но когда она играет сутки на пролет, то человек начинает ее ненавидеть. Заключенные спят под музыку, встают под музыку, пишут письма под музыку», — пояснил правозащитник.

Он подчеркнул, что СПЧ намерен обращаться в компетентные органы, прокуратуру, уполномоченному по правам человека и при необходимости в Следственный комитет.

Жалобы заключенных Бабушкин получил, когда вместе с уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмилой Романовой посещал тюрьмы. Этот визит был связан с отказом от пищи троих осужденных «Владимирского централа».

В конце декабря 2018 года прокуратура и полиция начали проверку Владимирского централа после того, как там один из заключенных в результате пыток сотрудниками тюрьмы лишился языка. Позднее он заявил, что сам повредил себе орган, и не имеет претензий к сотрудникам ФСИН.