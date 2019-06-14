Стартап от "лолит": в Екатеринбурге сироты из детдома организовали бордель

Все началось с того, что однажды Сироты из детского дома подошли к 45-летнему мужчине на остановке и предложили за 50 рублей предоставить услуги интимного характера.

Сироты из детского дома в Екатеринбурге Российской Федерации организовали рынок секс-услуг.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Несовершеннолетние нимфы познакомились в местном социально-реабилитационном центре. Подружились, начали общаться, у них родился стартап: работа делом и телом после уроков», - говорится в сообщении.

Все началось с того, что однажды они подошли к 45-летнему мужчине на остановке и предложили за 50 рублей предоставить услуги интимного характера. После этого случая, по словам воспитателей, девочки начали задерживаться после уроков допоздна.

«Пока следователи установили одного мужчину (ему, кстати, одна из девочек предложила сыграть свадьбу), который пользовался их услугами. Бизнес-модель 16-летних девушек работала 4 месяца, потом одна из них проболталась воспитателю. Дальше был шок, звонок в полицию, уголовное дело и смерть мечты. Мечты о дружбе, красивой жизни и заслуженных деньгах», - рассказывает Mash.

Как сообщал УНИАН, в детском лагере «Ракета» в поселке Горьковское Выборгского района Ленинградской области Российской Федерации девятилетний мальчик растлевал сверстников во время отдыха.