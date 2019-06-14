"Камень-ножницы-оральный секс": в России мальчик устроил недетские игры в летнем лагере

С инициатором недетских игр провели беседы профилактического характера и отправили мальчика домой.

В детском лагере «Ракета» в поселке Горьковское Выборгского района Ленинградской области Российской Федерации девятилетний мальчик растлевал сверстников во время отдыха.

Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

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«Достаточно будет сказать, что "досуговые мероприятия", организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: "развратные действия сексуального характера", "оральные половые контакты", "имитация гомосексуального полового акта". Еще раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9-10 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные «игры» проходили в жилом корпусе лагеря неоднократно как по доброй воле, так и по результатам игры «камень-ножницы-бумага» и даже по принуждению.

С инициатором недетских игр провели беседы профилактического характера и отправили мальчика домой. Кроме того, отмечается, что руководство лагеря сочло необходимым сообщить о «факте половых отклонений» в районную администрацию по месту жительства ребенка.

Агапитова отметила, что факт сексуальных отклонений в поведении детей нельзя пытаться «замять».

«Мы обратились в Следственный комитет Ленинградской области, чтобы все произошедшее было зафиксировано должным образом. Это позволит сориентировать органы профилактики в построении своей работы с этими детьми», - заявила она. Также омбудсмен отметила необходимость проверить компетентность педагогического состава лагеря.

На данный момент на базе лагеря отдыхают 230 детей.