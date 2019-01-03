Российского политика "застукали" с любовником - СМИ
12:52, 03 января 2019Мир
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Пара якобы не скрывала своих отношений, целуясь на людях.
Собчак заподозрили в романе / фото instagram.com/xenia_sobchak
Последний месяц в сети то и дело говорят о разводе российского политика и телеведущей Ксении Собчак с мужем Максимом Виторганом.
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Новый 2019 год экс-кандидат в президенты РФ, по информации Peopletalk, встретила в компании режиссера Константина Богомолова.
Как говорят инсайдеры издания, пара пришла на новогоднюю вечеринку в Agalarov Estate и не скрывала своих отношений, целуясь на людях.
Напомним, Собчак уже пять лет в браке с Максимом Виторганом и воспитывает с ним сына Платона, а Богомолов в 2018-м развелся с актрисой Дарьей Мороз — впрочем, о том, что актриса и режиссер давно не живут вместе, сообщали еще год назад.
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