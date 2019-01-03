Российского политика "застукали" с любовником - СМИ

Пара якобы не скрывала своих отношений, целуясь на людях.

Последний месяц в сети то и дело говорят о разводе российского политика и телеведущей Ксении Собчак с мужем Максимом Виторганом.

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Новый 2019 год экс-кандидат в президенты РФ, по информации Peopletalk, встретила в компании режиссера Константина Богомолова.

Как говорят инсайдеры издания, пара пришла на новогоднюю вечеринку в Agalarov Estate и не скрывала своих отношений, целуясь на людях.

Напомним, Собчак уже пять лет в браке с Максимом Виторганом и воспитывает с ним сына Платона, а Богомолов в 2018-м развелся с актрисой Дарьей Мороз — впрочем, о том, что актриса и режиссер давно не живут вместе, сообщали еще год назад.