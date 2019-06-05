Ближе к народу: мэр Омска упала в грязь при попытке перепрыгнуть через лужу (видео)

Падение попало в онлайн-стрим пресс-службы мэра, после инцидента его быстро удалили.

Градоначальница российского города Омск Оксана Фадина упала в грязную лужу во время объезда одного из округов своего города.

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Как сообщает «Суперомск», инцидент произошел около дома на улице 20-го Партсъезда, 55, у которого ранее разрушалась стена.

Осматривая дом и увидев на своем пути лужу, Фадина произнесла фразу: «Ну что, будем прыгать?» – и поскользнулась.

Канал Mash сообщает, что объезд стримился пресс-службой Фадиной, но после происшествия запись была быстро стерта (как у пресс-службы, так и у местных СМИ). Тем не менее, отрывок видео с инцидентом гуляет по сети.

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