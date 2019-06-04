Рогозин пообещал Путину возможность следить за Россией через космическое «государево око»

Замысел системы состоит в том, чтобы видеть через космические снимки очень высокого разрешения динамику изменения любых процессов на Земле.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о проекте «Государево око», которое позволит Кремлю следить за ситуацией в регионах России в режиме реального времени.

Читайте такжеBloomberg: Даже собственное правительство не верит обещаниям Путина об улучшении в России

"Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое", - цитирует «Интерфакс» заявление Рогозина журналистам.

Он назвал данную систему "хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства".

В январе Рогозин сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, под названием "Государево око". Замысел системы состоит в том, чтобы видеть через космические снимки очень высокого разрешения динамику изменения любых процессов на Земле.

В мае пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.

Ранее Роскомнадзор обязал популярный онлайн-сервис знакомств Tinder предоставлять силовикам данные и переписку пользователей. Сервис использует при подборе пар геолокацию.