Роскомнадзор обязал Tinder предоставлять силовикам данные и переписку пользователей

Власти РФ уже не впервые интересуются сервисами знакомств.

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) популярную онлайн-платформу для знакомств Tinder.

Читайте такжеTinder для собак: в Литве создали приложение для знакомства с питомцами из приюта

Как сообщает «Роскомсвобода», по российским законам попадание в данный реестр накладывает на интернет-сервис ряд обязательств. В частности – собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

Отмечается, что в разделе о конфиденциальности компания-владелец соцсети сообщает, что она собирает личную информацию, которую предоставляет ей пользователь (имя, пароль), а также дополнительную (характер, образ жизни, интересы, фото, видео), при подписании на платные услуги — номер дебетовой или кредитной карты и прочую финансовую информацию.

Компания также признает, что обрабатывает общение в чатах и контент, который там публикуется, «для обеспечения функционирования сервисов».

Отмечается, что не все компании после внесения в реестр дают согласие предоставлять данные ФСБ. Так, два года назад швейцарский мессенджер Threema также был внесен в реестр ОРИ, но в дальнейшем выяснилось, что компания не соглашалась предоставлять российским властям информацию о пользователях.

«РосКомСвобода» обратилась в Tinder за комментарием, чтобы компания сама смогла пролить свет на ситуацию с попаданием в реестр ОРИ, а также озвучить, насколько тесно она готова сотрудничать с российскими властями.

Аудитория Tinder насчитывает по меньшей мере 50 миллионов пользователей по всему миру. Пары в приложении формируются с учетом геолокации.

Отмечается, что власти РФ уже не впервые интересуются сервисами знакомств. Так, в реестр ОРИ в 2014 году были внесены порталы Mamba и Wamba, в апреле 2017 года туда попала крупнейшая в мире служба знакомств Badoo.

Ранее россиянин пожаловался, что его водонагреватель бренда Ariston перестал полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором, который пытался заблокировать мессенджер Telegram.