"Вы доверяете или одобряете?" - социологи Кремля нашли способ, как поднять рейтинг Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у президента может быть только один рейтинг.

После падения рейтинга президента России Владимира Путина социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения, 100% акций которого принадлежат государству, нашли хитрый способ опроса граждан страны. Теперь выбрать «неправильный ответ» нельзя, так как россиянам предлагают выбрать из двух вопросов: «Вы доверяете Путину?» или «Вы одобряете действия Путина?».

Формирование рейтинга Путина прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга, передает Daily Storm.

По словам Пескова, рейтинг Путина формируются на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а все остальное якобы «вторично». Поэтому, по мнению пресс-секретаря Путина, к социологам возникают вопросы, и к публикуемым ими цифрам можно относиться двояко: либо одобрять, но не доверять, либо доверять, но не одобрять.

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«Нет разных рейтингов у президента. У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы. Все остальное, методики работы социологических служб - это уже вторично», - сказал он.

«Если смотреть на цифры, то получается, что можно одобрять, но не доверять, или доверять, но не одобрять», - добавил Песков.

Также, по его словам, опросы социологов и «получаемые Кремлем данные из разных источников» неоднократно расходились.

Стоит отметить, что 24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который показал снижение доверия к Путину до минимума за 13 последних лет. Доля россиян, назвавших его политиком, которому можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. В то же время почти две трети респондентов (65,8%) указали, что в целом одобряют деятельность действующего президента.

Комментируя падение рейтинга Путина, Песков заявил, что есть «много разных рейтингов по Владимиру Путину», и его электоральный рейтинг показывал рост, а рейтинг доверия - падение.

После этого ВЦИОМ провел опрос по новой методике, задав вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Путину?». В итоге на вопрос о доверии к Путину дали положительный ответ более 72% опрошенных.