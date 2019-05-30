"Откуда в вас столько г**на?": Макаревич ответил на критику россиян из-за участия в концерте у стен Кремля

Макаревич прокомментировал свое участие в концерте у стен Кремля.

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за критики в свой адрес из-за участия в концерте у стен Кремля.

Артист на своей странице в Facebook ответил на нападки, которые свалились на него из-за того, что ранее он согласился с группой выступить под стенами Кремля.

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Музыкант возмущен, что в его словах и поступках всегда видят политический контекст.

"Чудесно. Мне достаточно сказать "мяу", и найдется тот, кто на меня наедет... Ребята, ну откуда в вас столько г**на?", – обратился Макаревич к россиянам.

Артист говорит, что в выступлении "Машины времени" перед стенами Кремля в рамках праздничного концерта нет ничего зазорного.

"Вот, допустим, не стала бы "Машина" участвовать в концерте на Красной площади (хотя с чего бы?) – завтра бы гремело: Макаревич отказался петь для россиян в день праздника страны! А мы будем играть. Поэтому: Макаревич согласился участвовать в патриотическом мероприятии у стен Кремля! А у стен Кремля "Машина" играла не раз, и не два, и не три", – написал музыкант.

Отметим, что Макаревич не поддерживает аннексию Крыма Россией.

Ранее Макаревич заявил, что жители США гораздо добрее граждан РФ, поскольку кремлевская "пропаганда превращает людей в "злобных дебилов".