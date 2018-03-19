Макаревич про российскую пропаганду: превращают людей в злобных дебилов

19:04, 19 марта 2018
Русский міръ
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Макаревич прокомментировал три года воздействия кремлевской пропаганды на россиян / nn.by

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«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - указал он в Facebook.

В комментариях к своей публикации музыкант согласился с мнением одного из пользователей о том, что пропаганда путинской России гораздо эффективнее пропаганды СССР.

«Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», - заключил Макаревич.

Напомним, в сентябре прошлого года Андрей Макаревич раскритиковал открытый в Москве памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову.

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Теги: #пропаганда#Россия