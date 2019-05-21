В России бренд часов оригинально "прогнулся" перед Путиным

Стрелки и римские цифры новых часов повторяют дизайн циферблата курантов на Спасской башне.

Российский бренд люксовых телефонов, смартфонов и аксессуаров Caviar разработал часы с циферблатом в виде кремлевских курантов.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Теперь наши клиенты всегда могут носить частичку Кремля с собой. А для Владимира Владимировича Путина бессрочно зарезервирован экземпляр под номером один», - рассказали в компании.

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Отмечается, что люксовые часы оснащены первым российским турбийоном (дополнение к механике часового спуска – УНИАН).

Стрелки и римские цифры новых часов повторяют дизайн циферблата курантов на Спасской башне. Диаметр покрытого золотом корпуса составляет 42 миллиметра. Тыльная сторона часов выполнена из стекла, через которое можно увидеть работу механизма. Заводная головка украшена гравировкой с изображением двуглавого орла, а ремешок изготовлен из натуральной кожи черного цвета. Цена часов - 219 тысяч рублей.

Как сообщал УНИАН, во время встречи Путина с главой МИД КНР Ваном І 2016 году на руке российского президента были часы F. P. Journe Chronometre Bleu за 20 тысяч долларов.