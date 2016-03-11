Путин "засветил" новые часы за $20 тысяч (видео)

Журналисты заметили, что во время его встречи с главой МИД КНР Ваном І, на которой он сообщил о намерении посетить Китай летом этого года, на руке Путина были часы F. P. Journe Chronometre Bleu.

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Сообщается, что ориентировочная цена таких часов - 20 тысяч долларов.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Песков "засветил" часы за 600 тысяч долларов.