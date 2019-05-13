В России вооруженный школьник взял в заложники одноклассников (видео)

О мотивах 17-летнего школьника ничего не сообщается, занятия в гимназии отменены, на месте работают следователи.

Через пару месяцев после того, как на Кубани подросток расстрелял одноклассников из пневматического оружия, правоохранительные органы российского города Казань в республике Татарстан задержали школьника, который пытался взять в заложники класс и учительницу.

Как сообщили в полиции, 13 мая подросток взял в заложники учеников своего класса и учителя в школе №7 на улице Адоратского в Казани.

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После начала урока десятиклассник зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. При этом он не выдвигал никаких требований, пишет Вести.ru.

Родители одноклассницы захватчика сообщили полиции о случившемся, после чего на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, ППС, начальник полиции Татарстана и его заместитель по оперативной работе.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали подростка и обнаружили, что пистолет оказался муляжом.

По предварительным данным, никто из захваченных школьником людей, да и он сам не пострадали. В настоящее время с нарушителем работают специалисты МВД.