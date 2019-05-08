В Санкт-Петербурге нашли девочку, жившую среди сотни крыс

11 апреля на запахи из квартиры пожаловались соседи, но попасть в жилище представителям уполномоченного по правам человека удалось лишь 26 апреля.

В Калининском районе Санкт-Петербурга нашли восьмилетнюю девочку, жившую в захламленной квартире среди сотни крыс.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка России Светланы Агапитовой.

Отмечается, что раньше семья в поле зрения субъектов профилактики не попадала. 11 апреля на запахи из квартиры пожаловались соседи, которые уже давно пытаются договориться о том, чтобы устранить зловоние. Попасть в жилище удалось лишь 26 апреля.

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«Увиденное шокировало: двухкомнатная квартира оказалась полностью завалена мусором, к тому же, вместе с людьми в ней обитают около ста декоративных крыс», - говорится в сообщении.

Мама согласилась временно поместить дочку в социозащитное учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией. Женщина, которая воспитывает ребенка вместе с бабушкой, выразила готовность навести дома порядок и избавиться от грызунов.

Сегодня девочка должна быть перемещена из больницы в Центр социальной помощи. Первоклассница чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у нее нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из многоэтажных домов в Москве на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную девочку, которая сидела в груде мусора, напуганная, и не разговаривала.