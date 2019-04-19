В Одессе задержан мужчина, убивший ножницами свою 82-летнюю бабушку

Убийство произошло в одном из многоэтажных домов на улице Ильфа и Петрова. Убив пенсионерку, внук засунул ее тело в шкаф.

В Киевском районе Одессы задержан мужчина, убивший ножницами свою 82-летнюю бабушку.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратились родственники потерпевшей.

Они заявили, что пенсионерка и ее внук, с которым женщина проживает вместе, несколько дней не выходят на связь – не отвечают на телефонные звонки, не реагируют на стук и звонки в дверь.

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Вчера попав в ее квартиру, расположенную в одном из многоэтажных домов на улице Ильфа и Петрова, полицейские обнаружили 82-летнюю женщину убитой. В совершении преступления обоснованно подозревается ее 31-летний внук.

Предварительно установлено, что злоумышленник ножницами нанес потерпевшей несколько ударов в область головы, в том числе – в рот, а также по другим частям тела.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту Таировским отделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан внук погибшей.

По некоторым данным, молодой мужчина имеет психические отклонения. Убив бабушку, он засунул ее тело в шкаф.