Скандальный актер Панин в сети "разнес" жителей России за их злобу

По словам Алексея Панина, его очень поразила реакция россиян на смерть Натальи Крачковской.

Российский актер Алексей Панин раскритиковал россиян за излишнюю злобу.

Соответствующее заявление скандально известный актер сделал на своей странице в социальной сети Instagram.

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Так, по словам Алексея Панина, его очень поразила реакция россиян на смерть Натальи Крачковской, знаменитой советской и российской актрисы театра и кино. Когда женщина скончалась, пишет Панин, "было огромное количество гадостей". Актер заявил, что не может понять, откуда в россиянах столько злобы.

Ведь ни в одной стране мира, уверен Алексей Панин, такого нет.

Пожурил мужчина и своих подписчиков в социальных сетях. Так, указал Панин, недавно он выложил в своем блоге пост с просьбой помочь деньгами семье девочки, страдающей от порока сердца. Но, пишет российский актер, мало кто решил помочь несчастной. Все делают вид, что это их не касается, сетует Алексей Панин.

"Общество злобных уродцев", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в российской больнице беспомощную пенсионерку обожгли едой.