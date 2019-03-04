Занести труп и включить холодильник: в России морг перевели на режим самообслуживания

Жители Дальневосточного федерального округа РФ самостоятельно транспортируют тела в морг. Прокуратура подтвердила этот факт.

В Еврейской автономной области России жителям пришлось самим отвозить тела умерших в морг. Местная прокуратура начала проверку информации о нарушениях в оказании ритуальных услуг в регионе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Ленинском районе области медицинские работники и полицейские отказывают людям в транспортировке тел умерших, "а в морге работает полное самообслуживание". Поэтому родственники умерших транспортируют тела до морга самостоятельно, на личных атвомобилях.

Как сообщает местный телеканал "Бира", местные медики и полицейские отказывают в транспортировке умерших в морг, где, в свою очередь, перешли на самообслуживание.

Журналисты выяснили, что ритуальная служба работает здесь исключительно днем, а перевозка тела из отдаленных сел местности может обойтись в кругленькую сумму, что по карману далеко не всем. Поэтому, люди транспортируют умерших близких в собственных частных авто.

Жительница села Ленинское Алена Морарь, мать которой умерла ночью, рассказала, что скорая и вызванные полицейские зафиксировали факт смерти и уехали. Поэтому везти труп матери в морг пришлось самим. Больше всего женщину поразило то, что даже заносить труп в морг пришлось собственноручно.

"Ключи дают на скорой помощи. Оттуда идете, открываете (морг - прим. ред.) и туда кладете тело" - говорит женщина.

Тем временем сторож в морге утверждает, что ключей никому не дает, открывает дверь могру сам. Далее родственники берут носилки и заносят тело. На видном месте здесь висит объявление, в котором говорится о том, что родственники должны самостоятельно включить холодильник после того, как оставят труп.

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Главный врач учреждения Антон Бугай подтверждает, что люди действительно часто везут покойников сами, а такая схема отработана годами. Впрочем, соглашается, что так не должно быть.

"Не должны люди сами туда заносить. А вдруг они туда не труп занесут, а тротил", - говорит врач.

Журналисты установили, что в других районах атономии, исходя из резонанса темы в соцсетях, существует такая же проблема. Днем люди обращаются в ритуальных агентств, ночью - возят трупы умерших родственников сами. Законодательно же организацией таких перевозок согласно Федерального Закона от 12.01.1996 №8-Ф3 (ред. от 23.05.2018) "О погребении и похоронном деле" согласно компетенции должна заниматься местная власть.

"Должна вызываться специализированная бригада скорой помощи, вывозиться тело умершего. Так должно быть по закону", - говорит юрист Надежда Ханина, настаивая, что договоры со специализированными службами должны заключать местные муниципалитеты.

Правоохранители на запрос журналистов пообещали навести порядок.

"Будут проведены процессуальные проверки, согласно которых будет принято соответствующее решение", - говорит руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксана Ткачева.

Прокуратура также сообщила, что факт нарушений действительно установлен. В ведомстве пояснили, что проверили Ленинскую центральную районную больницу, где подтвердились факты, о которых сообщалось в СМИ". Еще одним имеющимся нарушением оказались перевозки тел умерших на машинах скорой помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру, проверки проходят в моргах Биробиджана, а также в других населенных пунктах по всей области.