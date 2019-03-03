Не дали проехать: в России вооруженная клюшкой женщина напала на скорую

Женщина напала на скорую, потому что разозлилась из-за того, что авто медиков перекрыло ей дорогу.

В российской Казани женщина с клюшкой напала на машину скорой помощи. Отмечается, что она подъехала на внедорожнике к медикам, вышла, достала клюшку и начала бить машину скорой.

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Женщина напала на скорую, потому что разозлилась из-за того, что авто медиков перекрыло ей дорогу, пишет "Газета.ru".

Она перестала бить машину, когда ее стали снимать на видео. Увидев телефон, она быстро спрятала клюшку.

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