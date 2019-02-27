Падение глыбы льда на ребенка в России попало на видео

Ребенок находится в реанимации.

В Рязани с крыши дома на трехлетнего ребенка упал огромный кусок льда.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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На кадрах видно, как маленький мальчик играет в сугробе, неподалеку стоит его мать.

Внезапно на мальчика обрушивается глыба льда, которая также задела провода ЛЭП. Ребенка отбрасывает в сторону, он теряет сознание. Женщина безрезультатно пытается привести в чувства.

В ведомстве отметили, что ребенок находится в реанимации.

Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность»). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымаются документы управляющей компании.