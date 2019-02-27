цей матеріал доступний українською

Падение глыбы льда на ребенка в России попало на видео

20:29, 27 февраля 2019
Русский міръ
501 0
Глыба льда задела провода ЛЭП / скриншот

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Читайте такжеВ Харькове глыба льда обрушила козырек подъезда (фото)

На кадрах видно, как маленький мальчик играет в сугробе, неподалеку стоит его мать.

Внезапно на мальчика обрушивается глыба льда, которая также задела провода ЛЭП. Ребенка отбрасывает в сторону, он теряет сознание. Женщина безрезультатно пытается привести в чувства.

В ведомстве отметили, что ребенок находится в реанимации.

Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность»). Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымаются документы управляющей компании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#несчастный случай