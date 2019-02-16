В Москве и Петербурге из-за псевдозаминирования эвакуировали ТЦ: угрожал "Путин"

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

В торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга из-за сообщения об угрозе взрыва прошли проверки и эвакуация посетителей в нескольких торговых центрах.

Как сообщает ТАСС, в Москве правоохранительные органы проверили три торговых центра сети "Капитолий", об угрозе взрыва в которых сообщили анонимные источники.

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В частности, правоохранители проверили ТЦ на проспекте Вернадского, ул.Миклухо-Маклая, где было эвакуировано около 700 посетителей и персонал, и на Севастопольском проспекте. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

По сообщению "Фонтанки", в Санкт-Петербурге сообщения о бомбах поступили в торговые центры "Капитолий", "Румба", "Радуга", "Пик", "Галерея", "Шкиперский молл", "Лето", а также гипермаркет "Лента" на Пулковском шоссе и в гостиницу "Россия".

"Сообщение о минировании поступали по электронной почте и были якобы подписаны именем Владимира Путина. В сообщениях, направленных в московских ТЦ, утверждалось, что в здании находится бомба "номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента", которую начинено дробью", - отмечает СМИ.

Информацию о том, что ТЦ "Румба" получил электронные письма с угрозами минирования от имени президента РФ, подтвердили РБК в администрации торгового центра.