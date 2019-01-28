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В России задержали подозреваемого в похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым"

08:21, 28 января 2019
Русский міръ
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По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений / Фото из открытых источников

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Как отмечается, арестованный уже был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и был задержан за их хранение в декабре 2018 года. Уточняется, что мужчина находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

Как сообщал УНИАН, 27 января из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину "Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

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Теги: #картина