В России задержали подозреваемого в похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Как отмечается, арестованный уже был фигурантом уголовного дела.

В России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Как отмечается, арестованный уже был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и был задержан за их хранение в декабре 2018 года. Уточняется, что мужчина находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

Как сообщал УНИАН, 27 января из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину "Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".